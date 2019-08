British-Airways-Maschine muss in Spanien notlanden

Feuer an einer der Turbinen als Ursache

Medienberichten zufolge war ein Feuer an einer der Turbinen ausgebrochen, was in Folge zu der Rauchentwicklung in der Kabine führte. Die Maschine war am Nachmittag am Londoner Flughafen Heathrow gestartet und sollte sicher im spanischen Valencia landen. Die britische Fluggesellschaft hat den Zwischenfall bestätigt. Alle Passagiere seien unversehrt von Bord gegangen, sagte eine Sprecher dem Portal. Insgesamt 19 Fluggäste mussten allerdings mit leichten Rauchvergiftungen behandelt werden.