Paragleiter kollidierten in der Luft: Absturz

Beim Zusammenstoß ihrer Paragleiter sind am Sonntag in Kössen eine 19-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann schwer verletzt worden. Durch die Kollision rund 50 Meter über dem Boden verhängten sich die Flugschirme, klappten zusammen und stürzten ab, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit. Die beiden Deutschen wurden mit Notarzthubschraubern in Spitäler geflogen.