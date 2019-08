Villach in seiner ganzen Pracht und in Tracht

Es war ein farbenprächtiges Bild mit Brauchtum pur, welches der große Trachtenfestzug Samstagnachmittag den Tausenden Besuchern geboten hat. 2323 Trachtenträger aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland marschierten lächelnd und winkend, singend, tanzend und musizierend durch die Straßen der Innenstadt. Angeführt wurde der Festzug von drei Gailtaler Reitern und fünf Reiterinnen, die größte Gruppe war die veranstaltende Bauerngman mit 115 Personen. Unter ihnen auch die stolze Steirerin Steffi in ihrer wunderschönen Gailtaler Tracht. „Ich hab mir als Maturageschenk gewünscht, dass ich einmal mit der Bauerngman beim Kirchtagsladen mitgehen darf. Der Wunsch wurde mir erfüllt und jetzt bin ich sogar Mitglied beim Verein“, lachte die Steirerin. Etwas angeschlagen kurz vor dem Umzug tauchte Stadtchef Günther Albel auf:„Ich hatte Fieber und bin immer noch ein bissl lädiert. Aber ein Kirchtag ohne Bürgermeister geht gar nicht.“ Insgesamt ist die Brauchtumswoche wieder ein voller Erfolg, der stärkste Wochentag war zweifelsohne der Donnerstag. Auch die paar Regentropfen konnten die Besucher nicht vom Feiern abhalten, unter den 5500 Quadratmetern Zeltfläche und in den Citylokalen war Unterschlupf genug. Am Sonntag ging auf dem Kaiser Josef-Platz noch der Kinder-Kirchtag über die Bühne.