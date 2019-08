Hygiene-Pionier baut sein Herzstück groß aus

Hans Georg Hagleitner ist Herr über ein Pinzgauer Familien-Imperium: 950 Mitarbeiter – der Großteil davon in Zell am See, Standorte in zwölf Ländern, steigende Umsatzzahlen. Jetzt steht die nächste Millionen-Investition an: In Zell am See entsteht ein zweites chemisch-technisches Werk. Kostenpunkt: 15 Millionen.