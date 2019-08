Horvath-Tor zu wenig: Dresden unterlag dem KSC 2:4

Der Beginn war verheißungsvoll - ÖFB-Legionär Sascha Horvath traf am Samstag in der zweiten deutschen Bundesliga für Dynamo Dresden zum 1:0 beim Karlsruher SC! Der Ex-Innsbrucker hatte ein Zuspiel seines Landsmannes Matthäus Taferner mit einem Kunstschuss verwertet (45.+2). Doch am Ende setzte sich der Aufsteiger vor den eigenen Fans mit 4:2 (1:1) durch und gewann damit auch sein zweites Match.