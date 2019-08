Klimt, Rainer und Picasso zu Gast

Kupelwiesers „Knautschobjekte“, in denen man sich, wie in einem Spiegelkabinett verzerrt wiederfindet. Picassos drei Frauen mit Friedenstaube, Raoul Dufys temperamentvolle Musiker, oder Klimts „Kauernder Halbakt“. Der Kunstsalon in der Sala Terrena offeriert Arbeiten von der klassischen Moderne bis zu zeitgenössischen Werken. Highlight: die Arnulf Rainer Sonderschau.