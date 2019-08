Kommendes Jahr 22 Rennen? F1-Teams sind dagegen

Teamchefs in der Formel 1 haben vor noch mehr als den 22 möglichen Rennen in der nächsten Saison gewarnt. „Mir geht es vor allem um die kleineren Teams und deren Mitarbeiter“, sagte Beat Zehnder, Teammanager beim Rennstall Alfa Romeo am Freitag bei einer Pressekonferenz zum Großen Preis von Ungarn. „Bei mehr Rennen bräuchten wir auch mehr Leute“, sagte er.