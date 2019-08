„Vaters Auto brannte, bin aber nicht gegen Tanken“

Durch seine Siege in Österreich und am vergangenen Sonntag auf dem Hockenheimring verkürzte der Niederländer Max Verstappen den Rückstand auf Mercedes-Star Lewis Hamilton an der Spitze auf 63 Punkte. Überhaupt scheint er abgebrühter und ruhiger zu sein, als noch im Vorjahr, als er wegen riskanten und tollkühnen Fahrmanövern ständig in der Kritik stand. Und er zeigt, dass ihm nichts und niemand Angst machen kann. Auch nicht das Feuer-Drama seines Vaters am 31. Juli 1994 (im Video).