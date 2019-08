Damm droht zu brechen: Kleinstadt evakuiert

„Habe so etwas noch nie gesehen“

Viele der etwa 6500 Einwohner von Whaley Bridge versammelten sich in einer Schule, um dort weitere Informationen zu bekommen. Sie sollten ihre Haustiere und auch Medikamente mitnehmen. „Ich habe so etwas noch nicht gesehen“, sagte eine besorgte Anrainerin dem Sender BBC. Zugleich berichtete sie aber von einer ruhigen Lage und einer gut organisierten Evakuierung.