Derler: „Wollten gemeinsam die Tour fahren“

Es sind wehmütige Blicke zurück. In die Vergangenheit. Vor sieben Jahren als Tobias Derler und Gregor Mühlberger gemeinsam bei der Junioren-WM in Valkenburg am Start gestanden sind. „Wir haben uns geschworen, gemeinsam einmal die Tour de France zu fahren“, so Derler. Daraus wurde nichts. Zumindest Tobias hat seitdem aus Trainingszwecken nur noch zweimal ein Rennrad bestiegen. „Der Unfall ist immer im Hinterkopf. So was kann man nie ganz abschließen.“