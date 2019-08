Töröö! „Benjamin Blümchen“ ist wieder da!

Neben Figuren wie „Bibi Blocksberg“ und „Elea Eluanda“ ist wohl „Benjamin Blümchen“ die berühmteste Figur aus der Feder der österreichischen Autorin Elfie Donnely. Ab dem Jahr 1977 kam der große, gutmütige Elefant als Zeichentrickserie ins Fernsehen und startete von dort aus seinen Erfolgszug in die heimischen Kinderzimmer. Ob als Magazin, Hörspielreihe oder Spielzeugkette - um „Benjamin Blümchen“ kommt man nicht herum.



Der mit ganzen Name „Benjamin Bartholomäus Blümchen“ heißende anthropomorphe Elefant wohnt im Zoo der fitkiven Stadt Neustadt. Rund um die Stadt und all die tierischen Freunde erlebt der Riese im roten Outfit viele Abteneuer mit seinem besten Freund, dem zehnjährigen Jungen Otto. Ihnen zur Seite stehen Charakter wie „Karla Kolumna“, die rasende Reporterin oder der gute Freund und Tierpfleger Karl.



Zeitlich passend zum Kinostart des ersten animimerten Kinofilms von „Benjamin Blümchen“ kommt auch das Sonderheft auf den Markt. Dieses erscheint einmalig und bietet einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, ebenso wie aufregende Bilder vom Dreh. Für Fans und Neueinsteiger bieten sich spannende Rätsel und richtet sich vorrangig an Kinder von drei bis sieben Jahren.