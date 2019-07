Ex-Salzburg-Trainer Schmidt in China gefeuert

Der frühere Salzburger Meistertrainer Roger Schmidt ist laut einem Bericht des „kicker“ nicht mehr Trainer beim chinesischen Erstligisten Peking Guoan. Der Klub habe den 52-Jährigen trotz 16 Siegen in 20 Spielen und dem Gewinn des nationalen Pokals entlassen, schrieb das Fachmagazin am Dienstagabend in seiner Online-Ausgabe. Nachfolger soll der Franzose Bruno Genesio werden.