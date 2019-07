Gefährliche Schlange vor Tierheim ausgesetzt

Einen Riesenschreck hat ein Fund in Kärnten am Montag um 4 Uhr morgens der Chefin des Tierheims Garten Eden, Heidi Lepuschitz, eingejagt. Unbekannte hatten eine gefährliche Boa constrictor vor dem Tierheim abgestellt. Zum Glück bekam die Chefin die Box, in der sich das Tier befand, zuerst nicht auf, denn die Schlange fand das Eingesperrtsein gar nicht witzig!