Quali geschafft! Miedler 5. ÖTV-Spieler in Kitz

Der Sieger trifft wiederum am Mittwoch (19.30 Uhr/live ServusTV) auf Topstar Dominic Thiem - der Weltranglisten-Vierte hat ja in der ersten Runde ein Freilos. Mit Dennis Novak gegen Jurij Rodionov, die bereits 2018 in Kitzbühel in der ersten Runde aufeinandergetroffen waren, gibt es damit also drei ÖTV-Duelle beim Heim-Turnier in der Gamsstadt. Diese Begegnung wird es bereits am Montag (2. Match nach 13.30 Uhr) geben. Der Tiroler Sandro Kopp, der ebenfalls die erste Quali-Hürde gemeistert hatte, musste sich indes dem in der Ausscheidung topgesetzten Hugo Dellien (BOL) mit 6:4, 1:6, 2:6 beugen.