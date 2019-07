„Österreich darauf vorbereiten, was kommt“

Bei den Giganten des Computerzeitalters

Die neuen Herrscher der Welt haben südlich von San Francisco ziemlich dicht ihre Imperien aufgebaut - im sogenannten Silicon Valley (benannt nach dem Grundbestandteil der Halbleitertechnik) als einen intellektuellen Ausfluss der Stanford Universität: Google in Mountain View, Netflix in Los Gatos, Facebook in Menlo Park, Tesla größer als der Vatikan in Fremont, Apple in Cupertino, Uber in San Francisco selbst.