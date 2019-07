Politik und Ärzte drängen auf Masern-Impfpflicht

Die Deutschen machen uns vor, wie’s geht: Ab März 2020 müssen Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in den Kindergarten oder in die Schule nachweisen, dass diese gegen Masern geimpft sind. Diese Regelung gilt auch für Tagesmütter und für Personal in Spitälern, Gemeinschaftseinrichtungen. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 2500 Euro. Auch in der Steiermark diskutiert man darüber.