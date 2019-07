Neuer Vespa-Weltrekord auf Donau endet im Spital

„Bin nach hinten weggeflogen“

Danach führte Schachermayr auf dem italienischen Kultroller eine Akrobatikshow vor und war am Weg zu Weltrekord Nummer zwei. Dann der Schock: „Bei dem Trick, stehend zu fahren habe ich den Halt verloren und ich bin nach hinten weggeflogen“, so der Wagemutige zur „Krone“ – es folgte ein folgenschwerer Aufprall auf dem Donaugewässer. „Ich habe mich verletzt und musste in das Krankenhaus Steyr, um mich röntgen zu lassen“, berichtet Schachermayr.