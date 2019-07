Katia Wagner bittet zu den „Sommergesprächen“

In ihrer erfolgreichen #brennpunkt-Sendung diskutiert Katia Wagner jeden Mittwoch um 19 Uhr mit hochkarätigen Gästen die brennendsten Fragen, die Österreich bewegen. Der Talk ist derzeit in der Sommerpause, Urlaub bedeutet das für die Moderatorin und krone.at-Kolumnistin aber keinewegs. Für sie geht es am Montag gleich weiter: mit den „Sommergesprächen“. Den Anfang macht FPÖ-Chef Norbert Hofer, in den weiteren fünf Ausgaben werden sich auch die anderen Vorsitzenden der sich um den (Wieder-)Einzug in den Nationalrat bemühenden Parteien einfinden.