DRITTER! Mühlberger sprintet zur Tour-Sensation

Mit einer 40-köpfigen Gruppe bald nach dem Start in Toulouse ausgerissen, sprintete Mühlberger nach zwei Bergwertungen der ersten Kategorie auf der 12. Etappe noch gegen zwei verbliebene Rivalen um den prestigeträchtigen Erfolg. Yates, der Vuelta-Gesamtsieger des Vorjahres zog den Sprint an, Mühlberger kam in eine ungünstige Position, musste in der Außenposition der Zielkurve einen Tritt auslassen und hatte danach innen keine Chance, noch vorbeizuziehen. „Yates war stärker, er hat mich am Berg leiden lassen, da hat mir am Schluss das eine oder andere Korn gefehlt“, sagte Mühlberger. Der 26-jährige Yates sei auch im Finale der Bessere gewesen. „Sein Antritt war explosiver. Bilbao hat in der Kurve etwas zugemacht, aber ich wäre ehrlich gesagt nicht mehr vorbeigekommen.“