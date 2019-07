Hat das Pentagon infizierte Zecken abgeworfen?

Sind Tiere aus Forschungslaboren entkommen?

Dieser Versuch sei außer Kontrolle geraten, so eine These, eine andere lautet, die infizierten Tiere könnten aus den Laboren entkommen sein und so zur Verbreitung der Krankheit ab den 1960er-Jahren in den USA geführt haben. Dass der Entdecker des Borreliose-Erregers, der 2014 verstorbene Bakteriologe und Parasitologe Willy Burgdorfer, auch für das US-Militär tätig war, nährt diesbezüglich Spekulationen.