Gladbach: Stefan „Anton aus Tirol“ Lainer trifft

Am Dienstag glänzte er beim mannschaftlichen Abendessen noch als „Anton aus Tirol“ (siehe Video oben), am Mittwochabend überzeugte er auf dem Platz. Ex-Salzburger Stefan Lainer traf beim 5:1-Testspielsieg seines neuen Klubs Borussia Mönchengladbach gegen Basaksehir in Kufstein in Tirol zum 1:0.