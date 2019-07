Wiener Polizist verfolgt Flüchtenden mit Taxi

Plastikflasche gefüllt mit Marihuana

In der Saileräckergasse konnte der Flüchtige schließlich angehalten werden. Rasch war dann auch geklärt, warum der 20-Jährige derart rasch die Flucht ergriffen hatte, als es um den Inhalt seines Rucksacks ging. So wurde eine mit Marihuana gefüllte Plastikflasche sowie Bargeld sichergestellt, wobei dieses - szenetypisch gestückelt - in kleinen Scheinen im gesamten Rucksack verteilt war.