Zwei Polizisten umzingelt: Dienstwaffe gezückt!

Eigentlich obliegt es ja der Exekutive, etwa im Zuge von Demonstrationen, Personen oder Gruppen einzukesseln. Umgekehrt erging es am Mittwochabend allerdings zwei Polizisten in einem Park in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Sie wurden von rund 20 jungen Männern eingekreist, ein 21-Jähriger verhielt sich dabei „hochgradig aggressiv“, wie die Polizei bekannt gab. Er beschimpfte und bedrohte die Beamten, bis diese sogar ihre Dienstwaffen zücken mussten. Als Verstärkung eintraf, flüchtete der Großteil der Anwesenden. Der Syrer wurde festgenommen.