Hitze: Weltweit war KEIN Juni so heiß wie dieser!

Europa zwei Grad heißer als im Durchschnitt

Und die aktuellen Daten des von der EU betriebenen Copernicus-Dienstes zur Überwachung des Klimawandels, veröffentlicht am Dienstag, können das nicht widerlegen - ganz im Gegenteil. Auf dem gesamten Globus war es im Juni noch nie so heiß wie im Jahr 2019. Besonders Europa befand sich im brennend heißen Würgegriff der Hitzewelle, rund zwei Grad war es heißer als im Durchschnitt. Neben Österreich wurden auch in zahlreichen weiteren europäischen Ländern neue Rekordtemperaturen verzeichnet, etwa in Frankreich, Deutschland, Italien und Nordspanien. Die Temperaturen lagen um rund zehn Grad höher als sonst.