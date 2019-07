Schwerer Unfall: Pkw und Wohnmobil kollidierten

Gegen 14.40 Uhr lenkte am Sonntag eine Deutsche (41) ihren Pkw auf der B 180 Reschenstraße im Gemeindegebiet von Pfunds. Im Auto befanden sich auch ihre Kinder (6 und 11 Jahre alt). Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Heck eines entgegenkommenden Wohnmobiles. In weiterer Folge stieß sie mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw zusammen. Alle drei Fahrzeuge kamen im Geschehen von der Fahrbahn ab. Das Wohnmobil lenkte ein 43-jähriger Deutscher, in dem Pkw saß ein ebenfalls deutsches Ehepaar (22 und 21 Jahre alt).