Haubenkoch eröffnet Stand am Grazer Jakominiplatz

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Haubenkoch Didi Dorner macht Pasta! Diese Meldung erregte heuer im Februar in der heimischen Gastroszene großes Aufsehen. Bisher gab’s das italienische Nationalgericht bei ihm nur als Mittagessen in seinem Lokal, am Montag eröffnet er einen eigenen Stand am Grazer Jakominiplatz. Weitere Filialen sind geplant. Und das nicht nur in der steirischen Hauptstadt.