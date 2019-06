Im Ötztal soll Verkehr um 30 Prozent sinken

An Werktagen vor allem Einheimische

Das Ergebnis: 58% der erfassten Kennzeichen waren IM-Kennzeichen, also im Bezirk Imst angemeldet. Weitere 13% stammten aus dem restlichen Tirol. Fazit für das gesamte Ötztal: Knapp 50% des Verkehrsaufkommens an Werktagen werden von Einheimischen verursacht und kleinräumig motiviert, also mit einer bis zirka 35 km langen Fahrtstrecke. „Es zeigt sich also mit Ausnahme der Samstage, dass Gäste und Einheimische dafür verantwortlich zeichnen“, betont Mobilitäts-Beauftragter Andreas Knapp. Dies zu lösen bedürfe gemeinsamer Anstrengungen, kurz-, mittel- und langfristige Ziele sollen formuliert werden.