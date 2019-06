Conchita sucht mit Heidi Klum die „Queen of Drags“

Warum präsentieren sich Männer als weibliche Kunstfiguren? Was zeichnet eine "Queen of Drags" aus? Wie verwandeln sich die oft unscheinbaren oder schüchternen Männer in hinreißende, extrovertierte Glamour-Girls, die auf der Bühne glänzen? Wer ist Deutschlands beste Dragqueen? Diesen Fragen wird in der neuen ProSieben-Show mit Conchita Wurst, Heidi Klum und Bill Kaulitz nachgegangen - und gleichzeitig ein Blick hinter die Welt der schillernden Kunstfiguren geworfen.