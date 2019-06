62 mutmaßliche Drogenkonsumenten angezeigt

Der Pongauer gab gegenüber den Polizisten an, bis zu seiner Überführung durch die Polizei eine unbekannte Menge an illegalen Suchtmitteln kostenlos zur Verfügung gestellt und an andere Personen weitergegeben zu haben. Den Verkauf der Drogen begründete der Lehrling damit, dass er sich ein weiteres finanzielles Standbein aufbauen wollte. Er und seine Abnehmer werden angezeigt.