Britin rutschte auf Schneefeld aus - verletzt

Talwärts gerutscht

Genau auf so einem Schneefeld rutsche die 69-jährige Britin aus, glitt talwärts und kam schließlich in felsigem Gelände zu liegen. Dabei zog sich die Frau erhebliche Verletzungen zu. „Sie wurde nach einer Taubergung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Innsbruck geflogen“, informiert die Polizei.