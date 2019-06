Die Gerüchteküche um Marco Grüll wird immer heißer

Der Transferwert des Offensiv-Allrounders ist von 125.000 Euro im Jänner auf 400.000 hochgeschnellt. Und genauso wie die Temperaturen werden nun die Gerüchte um den 20-Jährigen immer heißer. Zuletzt drang durch, dass Bundesliga-Vizemeister LASK an ihm dran sein soll. Nun soll noch ein kroatischer Erstligist hinter ihm her sein. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er geht“, betont der Salzburger Ried-Coach Gerald Baumgartner. Der Grüll im Winter, als er schon ein Probetraining bei Rapid absolviert hatte, ins Innviertel lotste. Und der über ihn sagt: „Er hat eine super erstes Profi-Halbjahr gespielt.“ Aber: Für seine Entwicklung wäre es wohl besser, wenn er noch eine Saison in Ried anhängt. Heuer wurde der Aufstieg knapp verpasst. Nun haben die Wikinger große Chancen, in die Bundesliga zurückzukehren. Dabei ist Grüll in den Planungen ein fixer Baustein, sein Vertrag in Ried läuft immerhin bis 2021. Nur: Was heißt das in Zeiten wie diesen schon?