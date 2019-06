Copa-Eklat! Chile-Verteidiger mäht Flitzer nieder

Wie krone.at bereits berichtete schlug Uruguay Chile 1:0 in der dritten Runde von der Copa America. Das Tor von Cavani in allen Ehren, am meisten Polemik nach dem Spiel gab es nach dem „Foul“ von Celeste-Verteidiger Gonzalo Jara an einem Flitzer. Uruguay steht mit diesem Sieg im Viertelfinale und Gonzalo Jara mal wieder im Rampenlicht. Vor vier Jahren provozierte er Cavani so lange, bis dieser ihn schlug und ausgeschlossen wurde. Diesmal war Jara auch nicht ein Fair-Play-Idol, Luis Suarez auch nicht, der wollte eine gelbe Karte für Jara. Vergeblich (hier im Video die Szene).