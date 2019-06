Mit so vielen Männern hatte Micaela Schäfer Sex

Und obwohl Micaela Schäfer sonst um keine Antwort verlegen ist, möchte sie bei ihren Gspusis die Dinge dann doch nicht ganz so direkt ansprechen. „Da bin ich ein bisschen feige, da bin ich ganz ehrlich. Ich sage natürlich nicht dem Mann ins Gesicht: ,Du, dein Penis ist mir zu klein.‘ Das will ich auch nicht, dass ein Mann sagt: ,Uh, du deine Brüste sind mir zu klein‘, oder so. Ich finde, da verletzt man auch nur jemanden. In der Situation kann man ruhig lügen.“