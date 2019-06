Österreich fährt mit 11 Schwimmern zur Langbahn-WM

Österreich ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften von 12. bis 28. Juli in Gwangju durch elf Aktive vertreten! Der Schwimmverband OSV entsendet sechs Damen und fünf Herren nach Südkorea. Aufgrund der siebenstündigen Zeitverschiebung reisen die Sportler jeweils rund eine Woche vor ihrem WM-Antreten zu einem Trainingslager nach Osaka in Japan. Von dort geht es via Seoul in die WM-Stadt.