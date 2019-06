Mutter rettet Sohn (4) vor Sturz in die Tiefe

In Kolumbien hat eine Mutter mit einer blitzschnellen Reaktion ihren kleinen Sohn vor einem bösen Sturz in die Tiefe bewahrt. Der Vierjährige fiel durch ein kaputtes Geländer in ein Stiegenhaus, wurde durch den Super-Reflex seiner Mama aber in letzter Sekunde vor Schlimmerem bewahrt. Beide kamen mit dem Schrecken davon.