Suchaktion nach vermisster Frau in Saalbach

Auf dem Nachhauseweg von einem Treffen mit Bekannten ist die Frau in der Nacht zum Montag verschwunden. Ihr Mann bemerkte Montagfrüh, dass sie nicht zurückgekommen ist und schlug Alarm. Daraufhin machten sich Dutzende Helfer von der Bergrettung, der Feuerwehr, der Wasserrettung und der Alpinpolizei auf die Suche. Auch die Saalach, an der die Frau entlang gegangen sein könnte, wurde abgesucht. Gegen Mittag wurde schließlich eine leblose Person im Fluss gefunden. Es dürfte sich um die Vermisste handeln. Ein anwesender Arzt konnte leider nur noch den Tod feststellen. Warum die Person in die Saalach stürzte ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen