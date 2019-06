58% finden Philippa Straches Kandidatur nicht gut

Heinz-Christian Strache wird sein EU-Mandat nicht annehmen und bereitet sich im Kreise der Familie auf sein Polit-Comeback vor. Bis es so weit ist, sorgt seine Ehefrau Philippa in der Politik für Aufsehen. Doch das Engagement der frisch gebackenen Mutter und FPÖ-Tierschutzbeauftragten kommt nicht bei allen Österreichern gut an.