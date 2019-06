Pöllau: Kirchenkonflikt spitzt sich weiter zu

„Der Diözesanbischof hofft dennoch, dass Pfarrer Ibounigg seinem Wunsch nach Veränderung nachkommen wird, um so den Pfarren Pöllau und Pöllauberg einen guten Weg in Ausübung der Verantwortung des Hirtenamtes in die Zukunft zu ermöglichen“, heißt es von der Pressestelle.