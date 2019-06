Das sind heuer unsere Praktikantinnen im Sommer!

Social-Media-Reporter in Südkärnten und bei Hirter Bier

Für Christina Zeber (23) aus Paternion hat sich Geschäftsführer Mario Donner von Hirter Bier entschieden. „Als Botschafterin werde ich Hirter Bier bei Events und Konzerten bestens repräsentierten“, ist sich die Studentin sicher. Auf der Vespa als Social-Media-Reporterin durch die Tourismusregion Klopeiner See flitzen wird die 21-jährige Alicia Stöckl aus Deutschland: Mein Ziel ist es, die Region rund um den Klopeiner See durch meine Medienarbeit in den Vordergrund zu rücken.