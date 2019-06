Superlative um Weißhaidinger reißen nicht ab

Luki hatte seine 68,14 m in Rabat bereits im ersten Versuch erzielt. Das ist schon selten, eine solch gewaltige Leistung gleich in der ersten Runde zu erzielen. Nur einmal hat er bisher im ersten Versuch weiter geworfen - und zwar am 15. April 2018 mit 68,21 m in Santa Cruz auf Teneriffa. „Aber in Rabat war der erste Versuch sicher mein bester Wurf der Karriere, da ich diese Leistung auch in einem geschlossenen Stadion erreichte.“ Und denkst du jetzt mehr und mehr an die 70 m? „Nein! Wenn, dann passieren die einfach irgendwann mal von allein. Meine Technik lässt dies aber sicher zu!“