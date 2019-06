Wiesberger verpatzt dritten US-Open-Tag

Wiesbergers Birdie gleich am ersten Loch sollte das letzte auf der gesamten Runde bleiben. Danach unterliefen dem 33-Jährigen, der in Pebble Beach nach langer Zwangspause sein erstes Major seit dem Masters im April 2018 spielt, acht Bogeys (Schlagverluste). Das macht vor dem Schlusstag am Sonntag in Summe (71, 73, 78) neun Schläge über Platzstandard.