Gludovatz: Österreich „spielt um Gruppensieg mit!“

„Krone“: Wie wichtig ist es, den Spielern Freiheiten zu geben?

Gludovatz: Sehr. Bei uns hat der Rubin (Anm: Stürmer Okotie) in Kanada einmal ein paar Freunde aufgegabelt. Okay. Disziplin ist gut, aber in Maßen. Am Ende muss jeder selbst mitdenken.