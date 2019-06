Wird ER bei den Saints Hasenhüttls neuer Mané?

Ralph Hasenhüttl hat mit Moussa Djenepo seine erste Neuverpflichtung als Manager des FC Southampton getätigt! Der 20-jährige Offensivspieler aus Mali - ein neuer Sadio Mané, der seine England-Karriere auch in Southampton startete? - kam vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich und unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre, teilten die Saints am Donnerstag mit. In 39 Pflichtspielen erzielte der Linksaußen elf Tore und bereitete sechs weitere vor.