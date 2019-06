Neue Radfahrstrecke für den Ironman in Kärnten

Neue Ironmanstrecke 120 Höhenmeter flacher

Auch in Moosburg macht man sich bereit für das Spektakel: „Schon jetzt sieht man täglich Rennradfahrer in der Gemeinde. Am Renntag gibt’s volles Programm am Kirchplatz“, verspricht Bürgermeister Herbert Gaggl. Neben dem Fan-Zuspruch haben die Teilnehmer noch einen Vorteil: Die neue Strecke ist um 120 Höhenmeter flacher.