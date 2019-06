Spittaler (36) starb vermutlich an Drogen

Ein 36-jähriger Mann in Spittal an der Drau dürfte der siebente Drogentote in Kärnten sein. Er ist bereits Donnerstag tot aufgefunden worden. EIne erste Obduktion ergab, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit an einer Suchtgiftintoxikation verstorben. Weitere toxikologische Untersuchungen müssen noch durchgeführt werden, um herauszufinden, welche Substanzen genau zu seinem Tod geführt haben.