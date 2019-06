Damit schneiden Sie Sommerobst ganz leicht

Exotische Früchte sind gesund, reich an Vitaminen und Mineralstoffen und schmecken einfach herrlich! Doch die Exoten stammen meist aus fernen Ländern und haben dementsprechend auch andere Schalen und Strukturen als unsere heimischen Früchte. Daher fällt das Schälen und Schneiden in den meisten Fällen gar nicht so leicht. Außerdem will man ja auch nicht immer ein Messer mit ins Schwimmbad nehmen. Daher gibt es für fast alle tropischen Früchte ein spezielles Schneidewerkzeug. Wir stellen Ihnen die besten Schneidewerkzeuge vor.