Brand in Firma in Villach Auen

In der Absauganlage eines metallverarbeitenden Betriebes in Villach meldeten Mitarbeiter am Freitagmorgen starke Rauchentwicklung. Die Hauptfeuerwache Vilalch und die FF Judendorf rückten an und fanden einen brennenden Filter in der Anlage vor. Der Rauch war bereits in die Betriebshalle vorgedrungen. Mit Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den Brandherd. Die Produktionshalle wurde vorsorglich geräumt, verletzt wurde niemand.