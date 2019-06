Kai Voges ist neuer Volkstheaterdirektor

Der 47-jährige Theatermann kündigte in ersten programmatischen Überlegungen ein „niederschwelliges Theater“ und eine „Factory für Theaterkunst in ästhetischer und politischer Auseinandersetzung mit der Gegenwart“ an. „Das Zentrum des Hauses wird ein Ensemble sein. Ich möchte gern das Ensemble vergrößern.“ Daneben sollen auch der Bereich Performing Arts und der Bereich Musik eine wichtige Rolle spielen. „Die Digitalisierung wird für mich eine wichtige Rolle spielen.“