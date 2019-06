Landwirtschaftsschüler zu Besuch in Spanien

Auf der Suche nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Ökologie begaben sich Schüler der HBLA Ursprung vor kurzem für eine Woche in die spanische Provinzhauptstadt Ávila. Im Rahmen eines von der EU finanzierten Erasmus-Programms wohnten die 28 Mädchen und Burschen bei spanischen Gastfamilien. Neben Sprachkursen und wissenschaftlichen Exkursionen stand auch ein Ausflug in die nahe gelegene Hauptstadt Madrid auf dem Programm.