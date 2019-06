Bagger zerstören Vogelnester brütender Schwalben

Eier und Tiere von Helfern in Sicherheit gebracht

Helfer versuchten zu retten, was zu retten war: Vogeleier und Jungschwalben wurden in Sicherheit gebracht und an Tierschützer übergeben. Für den Verein Birdlife hat die Sache sicher auch ein rechtliches Nachspiel. Die Tierschutzorganisation will Beschwerde bei den zuständigen Behörden einlegen. „Dieses Vorgehen muss harte Strafen nach sich ziehen. Brütende Schwalben sind geschützt“, so eine Expertin. Bei den ÖBB betont man, dass die Situation eingehend geprüft wird. Die Bauarbeiten wurden unterbrochen, heißt es.